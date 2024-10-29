2024 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi Rodri kimdir, hangi takımda oynuyor?

Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirildi. 2024 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu.



RODRİ KİMDİR?



Rodrigo Hernández Cascante 22 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan İspanyol millî futbolcudur.Rodri, Manchester City'nin geçen sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. B Şu anda Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giymektedir.