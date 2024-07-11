2024 Kupa Amerika final tarihi: Kolombiya-Arjantin maçı ne zaman?

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenen Kolombiya finale yükseldi. Kolombiya finalde Arjantin ile kupa mücadelesi verecek. İşte, 2024 Kupa Amerika final tarihi...



KUPA AMERİKA FİNALİ NE ZAMAN?



2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya ile Arjantin, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.



YARI FİNAL MAÇINDAN NOTLAR



Yarı finalde, Uruguay ile Kolombiya karşılaştı.



Kolombiya, 39. dakikada Jefferson Lerma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Kolombiya'da, Daniel Munoz, 45+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Kolombiya, karşılaşmayı 1-0 kazanarak finale çıktı.



Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez maçın tamamında forma giydi.



Diğer yarı final maçında Kanada'yı 2-0 yenen Arjantin finale yükselmişti.