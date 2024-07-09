2024 Kupa Amerika'da yarı final heyecanı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçlarında Panama'yı 5-0 yenen Kolombiya ile Brezilya'ya seri penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Uruguay, yarı finale çıktı.



Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek final maçları tamamlandı.



Kolombiya, Panama'yı 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de maçın tamamında forma giydi.



Uruguay ise normal süresi 0-0 biten maçta Brezilya'ya seri penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük sağladı ve yarı finale kaldı.



Bu sonuçların ardından yarı finalde, Kolombiya-Uruguay ve Arjantin-Kanada maçları oynanacak.