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2024 Kupa Amerika'da yarı final heyecanı

2024 Kupa Amerika yarı finalde, Kolombiya-Uruguay ve Arjantin-Kanada maçları oynanacak

2024 Kupa Amerika'da yarı final heyecanı

 ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da çeyrek final maçlarında Panama'yı 5-0 yenen Kolombiya ile Brezilya'ya seri penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Uruguay, yarı finale çıktı.

Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek final maçları tamamlandı.

Kolombiya, Panama'yı 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de maçın tamamında forma giydi.

Uruguay ise normal süresi 0-0 biten maçta Brezilya'ya seri penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük sağladı ve yarı finale kaldı.

Bu sonuçların ardından yarı finalde, Kolombiya-Uruguay ve -Kanada maçları oynanacak.

2024 Kupa Amerika'da yarı final heyecanı - 1

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