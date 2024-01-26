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2024 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu: LeBron James tarihe geçti

2024 NBA All-Star maçına ilk beşte başlayacak oyuncular, yapılan oylama sonucunda belli oldu. Buna göre LeBron James Batı Konferansı Takımı'nın, Giannis Antetokounmpo da Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını yapacak. Taraftar oylamasında 1.8 milyon oy alan Alperen Şengün'ün yedek olarak seçilme şansı bulunuyor.

2024 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu: LeBron James tarihe geçti

2024 All-Star maçının ilk beş oyuncuları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Batı Konferansı Takımı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını da Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo üstlenecek.

Kaptanlar, 73. NBA All-Star maçında kendi konferansları için takım oluşturacaklar.

Öte yandan kariyerinde 20. kez All-Star'a seçilen LeBron James, bu alanda Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek tarihin en çok All-Star seçilen oyuncusu oldu.

ALPEREN ŞENGÜN 1.8 MİLYON OY ALDI

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu de 2024 NBA All-Star oylamasında 1.8 milyon oy topladı. Alperen, bu sonuçla oylamayı Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 5. sırada tamamladı.

Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.

2024 NBA All-Star yedek oyuncuları ise 1 Şubat günü açıklanacak.

NBA ALL STAR NE ZAMAN?

NBA'de bu sezon All-Star'a Indiana ev sahipliği yapacak.

All-Star hafta sonu ise 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı ilk beşine seçilen oyuncular şu şekilde:

DOĞU KONFRENASI İLK BEŞİ

Giannis Antetokounmpo (k)
Joel Embiid
Jayson Tatum
Tyrese Haliburton
Damian Lillard

2024 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu: LeBron James tarihe geçti - 1

BATI KONFERANSI İLK BEŞİ

LeBron James (k)
Kevin Durant
Nikola Jokic
Luka Doncic
Shai Gilgeous-Alexander

2024 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu: LeBron James tarihe geçti - 2

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