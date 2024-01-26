2024 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu: LeBron James tarihe geçti

2024 NBA All-Star maçının ilk beş oyuncuları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Batı Konferansı Takımı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını da Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo üstlenecek.
Kaptanlar, 73. NBA All-Star maçında kendi konferansları için takım oluşturacaklar.
Öte yandan kariyerinde 20. kez All-Star'a seçilen LeBron James, bu alanda Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek tarihin en çok All-Star seçilen oyuncusu oldu.
ALPEREN ŞENGÜN 1.8 MİLYON OY ALDI
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de 2024 NBA All-Star oylamasında 1.8 milyon oy topladı. Alperen, bu sonuçla oylamayı Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 5. sırada tamamladı.
Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.
2024 NBA All-Star yedek oyuncuları ise 1 Şubat günü açıklanacak.
NBA ALL STAR NE ZAMAN?
NBA'de bu sezon All-Star'a Indiana ev sahipliği yapacak.
All-Star hafta sonu ise 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2024 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı ilk beşine seçilen oyuncular şu şekilde:
DOĞU KONFRENASI İLK BEŞİ
Giannis Antetokounmpo (k)
Joel Embiid
Jayson Tatum
Tyrese Haliburton
Damian Lillard
BATI KONFERANSI İLK BEŞİ
LeBron James (k)
Kevin Durant
Nikola Jokic
Luka Doncic
Shai Gilgeous-Alexander
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Basketbol
- Alperen Şengün
- Nba