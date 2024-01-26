2024 NBA All-Star'da ilk beşler belli oldu: LeBron James tarihe geçti

2024 NBA All-Star maçının ilk beş oyuncuları açıklandı. Yapılan oylama sonucunda Doğu-Batı formatına geri dönen All-Star maçında Batı Konferansı Takımı'nın kaptanlığını Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Doğu Konferansı Takımı'nın kaptanlığını da Milwaukee Bucks forması giyen Giannis Antetokounmpo üstlenecek.

Kaptanlar, 73. NBA All-Star maçında kendi konferansları için takım oluşturacaklar.

Öte yandan kariyerinde 20. kez All-Star'a seçilen LeBron James, bu alanda Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek tarihin en çok All-Star seçilen oyuncusu oldu.

ALPEREN ŞENGÜN 1.8 MİLYON OY ALDI



Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de 2024 NBA All-Star oylamasında 1.8 milyon oy topladı. Alperen, bu sonuçla oylamayı Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında 5. sırada tamamladı.

Alperen'in yedek olarak all-star maçına seçilme şansı bulunuyor.



2024 NBA All-Star yedek oyuncuları ise 1 Şubat günü açıklanacak.

NBA ALL STAR NE ZAMAN?



NBA'de bu sezon All-Star'a Indiana ev sahipliği yapacak.



All-Star hafta sonu ise 16-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2024 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı ilk beşine seçilen oyuncular şu şekilde:



DOĞU KONFRENASI İLK BEŞİ



Giannis Antetokounmpo (k)

Joel Embiid

Jayson Tatum

Tyrese Haliburton

Damian Lillard