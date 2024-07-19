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2024 Olimpiyat başlama tarihi: Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor?

İlk modern olimpiyat oyunları 1896'da Atina'da yapıldı. O yıl 43 ayrı branşta sadece 245 atlet yarışırken, son olarak 2020'de Tokyo'da yapılan oyunlarda 33 olimpik spor dalında, 205 ülkeden 11 bin 420 sporcu mücadele verdi. Oyunlar bu sene ise Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Peki, Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor?

2024 Olimpiyat başlama tarihi: Paris Olimpiyatları ne zaman başlıyor?

1896 yılından bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez 'nın başkenti 'te düzenlenecek. Paris Olimpiyatları, "33. Yaz Olimpiyat Oyunları" olarak anılacak olmasına karşın, bugüne kadar gerçekleştirilecek 30. olimpiyatlar olarak tarihe geçecek.

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.

Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek.

OLİMPİYATLARDA HANGİ BRANŞLAR OLACAK?

Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'da mücadeleye sahne olacak branşlar şöyle:

Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.

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