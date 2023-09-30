2024 Paris Olimpiyat Elemeleri | Filenin Efeleri ilk maçını kazandı

Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda Sırbistan ile, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Ulusal Spor Salonu'nda karşılaştı.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti.



Karşılaşmada Türk oyuncu Mirza Lagumdzija da mücadele etti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın TSİ 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.



B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele ediyor. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.



MAÇTAN NOTLAR

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Dziewirz Scott (CAN), Liu Jiang (CHN)

SIRBİSTAN: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic, Kapur (L) (Peric, Luburic)

TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Faik Samet, Yasin)

SETLER: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25

SÜRE: 1 saat 44 dakika