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2024 Paris Olimpiyat maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın maç takvimi belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat maçları kapsamında grup maçlarına çıkacak. Filenin Sultanları'nın C Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. Peki, 2024 Paris Olimpiyat maçları ne zaman?

2024 Paris Olimpiyat maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın maç takvimi belli oldu

A Milli Kadın Takımı'nın, 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı belli oldu. Peki, Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat voleybol maçları ne zaman oynanacak?

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milliler, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI TAKVİMİ

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos:

10.00 Türkiye-İtalya

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