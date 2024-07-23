2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda eşit sayıda kadın ve erkek sporcu yarışacak.

Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon Tokyo 2020 oldu.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 420 sporcu katıldı. Tokyo 2020 Oyunları, katılımcı sayısıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı geride bıraktı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 11 bin 238 sporcu yer aldı.



Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak kayıtlarda yer alıyor.



KADINLAR 1900'DE SAHAYA ÇIKTI



İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.



Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.



EN ÇOK KADIN SPORCU DA TOKYO'DA YARIŞTI



Tokyo Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.



Japonya'daki oyunlarda 5 bin 963 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 457 de kadın sporcu yer aldı.