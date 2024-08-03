2024 Paris Olimpiyatları: Milli yüzücü Kuzey Tunçelli’den tarihi başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sürüyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı. Paris La Defense Arena’da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27’lik dereceyle serisini açık ara önde tamamlayan genç milli sporcu, genel sıralamada 5’inci olarak finalde yüzme hakkı elde etti. Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, yarın TSİ 19.37'de yapılacak.

ŞAŞMA DA FİNALDE MÜCADELE EDECEK



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.



Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.