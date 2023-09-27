2024 Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak? Filenin Sultanları katılmayı garantiledi

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak. Binlerce sporsever ise milli duyguları kabartmak için maçların başlamasını bekliyor. TFF tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda, 2024 Paris Olimpiyatları için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.



2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.



32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024’te yer alacak.



PARİS 2024 LOGOSU



Paris 2024’ün logosu sade fakat güçlü üç ayrı sembolü birleştiriyor: Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve ve Fransa’nın sembol isimlerinden Marianne.



CİNSİYET EŞİTLİĞİ



Tokyo 2020’de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024’te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılmış olacak.



HALKIN KATILIMINA AÇIK MARATON YARIŞI



Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda Fransa’da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.