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2024 Satranç Türkiye Kupası'nda Şampiyon Uğur Uysal

2024 Satranç Türkiye Kupası'nda şampiyon Uğur Uysal oldu.

2024 Satranç Türkiye Kupası'nda Şampiyon Uğur Uysal

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre, Denizli'de Pamukkale Satranç Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 59 ilden 663 sporcu katıldı.

Her yaştan sporcunun 11 tur boyunca şampiyonluk için hamle yaptığı organizasyonda birinciliği, Uğur Uysal elde etti.

Usta adayı Miraç Melih Topuz 2'nci, uluslararası usta Umut Erdem Gündüz 3'üncü, Enes Yusuf Maruflu ise 4'üncü oldu.

Türkiye Kupası’nda ilk 4'e giren sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

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