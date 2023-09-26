2024 UEFA Süper Kupa maçının oynanacağı stat belli oldu

2024 UEFA Süper Kupa maçı Varşova'da yapılacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi.

YUNANİSTAN'DA CITY KUPAYI ALMIŞTI



Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde tarihinde ilk kez zafere ulaşan İngiltere'nin Manchester City takımı ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanya temsilcisi Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşmıştı.

Manchester City, normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ardından Sevilla'yı penaltılarla 5-4 yenerek, 2023 UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.