2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray

09.05.2026 18:46

Son Güncelleme: 09.05.2026 22:05

NTV - Haber Merkezi
Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

Galatasarayi şampiyonluk için Antalyaspor karşısında mücadele etti.

 

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Çağdaş Altay yönetti. Maçı 4-2 kazanan Galatasaray puanını 77 yaptı.

 

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk yönetiminde dört yıl üst üste zafere ulaştı.

Victor Osimhen, son hafta cezalı duruma düştü. Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
 

İKİ DEĞİŞİKLİK

 

Okan Buruk, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

 

Tecrübeli teknik adam, Samsunspor'a karşı ilk 11'de yer alan Lemina'yı yedeğe çekti. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.

 

Buruk, bu oyuncular yerine İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı ilk 11'de başlattı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

21:56
MÜCADELE SONA ERDİ
Galatasaray-Antalyaspor maçı 3-2 sona erdi, 77 puana ulaşan Galatasaray şampiyon oldu.
21:52
OSİMHEN'LE SKOR 3-2
Galatasaray 88. dakikada Osimhen'in golüyle 3-2 öne geçti.
21:29
PENALTIYLA BERABERLİK GOLÜ
Galatasaray 66. dakikada penaltı kazandı, Osimhen'in vuruşuyla skor 2-2 oldu.
21:28
ANTALYA YENİDEN ÖNDE
62. dakikada Soner Dikmen hem kendisinin hem takımının dördüncü golünü attı.
21:22
BERABERLİK GELDİ
Galatasaray 56. dakikada Lemina'nın golüyle beraberliği yakaladı.
20:49
İLK GOL SESİ
Antalyaspor 45+3'te Soner Dikmen'in golüyle 1-0 öne geçti.
20:34
MAÇIN İLK KARTI
Maçın ilk kartı 33. dakikada Galatasaray'da Abdülkerim'e çıktı.
20:30
YARIM SAATTE GOL YOK
Maçın ilk 30 dakikası golsüz geçildi. Ancak Antalyaspor'da iki sakatlık ve bu sebeple iki zorunlu değişiklik yaşandı. Antalyaspor'da sakatlanan Saric, yerini Safuri'ye bıraktı. Daha sonra ise Doğukan Sinik, yerini van de Streek oyuna girdi.
19:44
İLK DÜDÜK GELDİ
Galatasaray-Antalyaspor maçı başladı.
19:40
"ANNELERİMİZE BİR HEDİYE VERME ŞANSI"
Okan Buruk maç önü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecanlıyız. Yarın Anneler Günü. Belki hepimiz için annelerimize bir hediye verme şansımız olacak. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz."
18:55
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen. Antalyaspor:Abdullah, Paal, Hüseyin Türkmen, Soner, Bünyamin, Abdülkadir, Ballet, Ceesay, Giannetti, Sinik, Saric.
