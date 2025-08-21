2025-2026 Süper Lig 3. hafta maç fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de 3. hafta maçları yine futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.



Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:



- Yarın:



21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)



- 23 Ağustos Cumartesi:



21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)



21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)



- 24 Ağustos Pazar:



19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)



21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)



- 25 Ağustos Pazartesi:



21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)