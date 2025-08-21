2025-2026 Süper Lig 3. hafta maç fikstürü: Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Göztepe ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bu hafta Kocaelispor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmak ve ligdeki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. İşte Süper Lig'de 3. haftanın maç programı.
Süper Lig'de 3. hafta maçları yine futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:
- Yarın:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
- 23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
- 24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
- 25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Maç
- Fikstür