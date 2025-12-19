2025 Arap Kupası'nda zafer Fas’ın
19.12.2025 02:42
AA
Doha’daki final maçında Ürdün’ü 3-2 mağlup eden Fas, FIFA 2025 Arap Kupası’nı ikinci kez kazandı. Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üçüncülük maçı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kaldı.
FIFA 2025 Arap Kupası Finali Katar’ın Başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu’nda Fas ile Ürdün milli takımları arasında oynandı.
Maçın normal süresi Fas adına Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88'inci dakikada, Ürdün adına 48 ve 68'inci dakikalarda Ali Olwan'ın golleriyle 2-2 berabere tamamlandı.
Fas, 100'üncü dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı golle kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YARIM KALDI
Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin oynadığı üçüncülük maçı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kaldı. FIFA'nın açıklamasına göre ilk yarısı oynanan karşılaşma, stat yakınındaki şimşek fırtınası yüzünden iptal edildi.
FAS 2012’deki ilk şampiyonluğundan 13 yıl sonra Arap Kupası’nı ikinci kez müzesine götürdü.