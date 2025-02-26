2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarına geri sayım başladı. Takımlar, birbirleriyle tek maç üzerinden karşılaşacak ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.



2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?



2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.



TURNUVANIN GRUPLARI BELLİ OLDU



2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası grupları şu şekilde:



A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), El Ahli (Mısır), İnter Miami (ABD)



B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)



C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)



D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)



E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)



F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)



G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), El Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)



H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), El Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)