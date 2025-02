2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçının tarihi merak konusu oldu. NBA All-Star organizasyonu ilk kez dört takım ve 3 maçlık bir mini turnuvayı (2 yarı final ve 1 final) içerecek.



NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?



2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.



74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.



NBA All Star maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



ALL STAR MAÇ KADROLARI



NBA All-Star maçının kadroları şu şekilde:



Shaq Takımı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks)



Kenny Takımı: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Darius Garland, Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyler Herro (Miami Heat)



Chuck Takımı: Alperen Şengün (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Trae Young (Atlanta Hawks)



Candace Takımı: Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dalton Knecht (Los Angeles Lakers), Jaylen Wells, Zach Edey (Memphis Grizzlies), Keyonte George (Utah Jazz), Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors), Ryan Dunn (Phoenix Suns)