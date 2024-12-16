2025 UEFA Süper Kupa finalinin stadyumu belli oldu

UEFA, 2025 UEFA Süper Kupa finalinin İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy Stadyumu'nda düzenleneceğini resmen açıkladı.

Karar, İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan bir toplantıda alındı ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kazananları arasında oynanacak.

Bluenergy Stadyumu, eski adıyla Stadio Friuli, 1976 yılındaki açılışına dayanan zengin bir tarihe sahiptir.

Stadyum, 2013-2016 yılları arasında kapsamlı bir yenileme sürecinden geçmiş ve şu anda Udinese Calcio'nun sahibi olan Pozzo ailesine aittir.

UEFA Kategori 3 stadyumu olarak sınıflandırılan ve 25.132 kapalı koltuk kapasitesine sahip olan tesis, 2018 yılından bu yana doğal ve sentetik çim karışımından oluşan hibrit bir zemin sunmaktadır.



UEFA'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Udine'deki Stadio Friuli, 13 Ağustos 2025’te gerçekleşecek 2025 UEFA Süper Kupa finalinin düzenleneceği stadyum olarak olarak belirlenmiştir.”