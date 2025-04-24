2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç tarihleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu açıklandı. Peki, Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?
"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda da maçlar yapacak.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:
1. Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa
2. Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3. Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı:
1. Hafta (Pekin/Çin)
4 Haziran:
TSİ 07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran:
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran:
TSİ 11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran:
TSİ 14.30 Çin-Türkiye
2. Hafta (İstanbul/Türkiye)
18 Haziran:
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran:
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran:
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran:
19.30 Türkiye-Brezilya
3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)
9 Temmuz:
TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz:
TSİ 21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz:
TSİ 20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz:
TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Voleybol
- Maç