2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) maçları ne zaman? İşte Filenin Sultanları maç tarihleri

"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milli takım, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda da maçlar yapacak.



16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynama hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları, maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde:



1. Hafta (Pekin, Çin)



Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa



2. Hafta (İstanbul, Türkiye)



Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore



3. Hafta (Apeldoorn,Hollanda)



Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı:



1. Hafta (Pekin/Çin)



4 Haziran:



TSİ 07.30 Fransa-Türkiye



6 Haziran:



TSİ 14.30 Türkiye-Tayland



7 Haziran:



TSİ 11.00 Türkiye-Polonya



8 Haziran:



TSİ 14.30 Çin-Türkiye



2. Hafta (İstanbul/Türkiye)



18 Haziran:



19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



19 Haziran:



19.30 Kanada-Türkiye



21 Haziran:



19.30 Güney Kore-Türkiye



22 Haziran:



19.30 Türkiye-Brezilya



3. Hafta (Apeldoorn/Hollanda)



9 Temmuz:



TSİ 21.30 Hollanda-Türkiye



11 Temmuz:



TSİ 21.30 Çekya-Türkiye



12 Temmuz:



TSİ 20.00 Türkiye-İtalya



13 Temmuz:



TSİ 21.00 Sırbistan-Türkiye