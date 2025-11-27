2026 Dünya Kupası: 2 milyon bilet satıldı

Dünya Kupası heyecanı, organizasyona 7.5 ay kala başladı.

FIFA'nın açıklamasına göre, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva için ilk iki etapta satışa sunulan 2 milyona yakın bileti, 212 ülkeden futbolsever aldı.

Ön satış aşamasında en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, Kolombiya, İspanya, Arjantin ile Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu. Kupa için üçüncü etap bilet satışları 11 Aralık'ta başlayacak.

Şimdiye kadar 42 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.