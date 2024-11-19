2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura tarihi duyuruldu

FIFA, Dünya Kupası kura çekiminde UEFA ülkelerinin yer alacağı tarih ve saati açıkladı



2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuraları 13 Aralık Cuma günü çekilecek.



İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Merkezi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.



Kura çekimi, 2026 turnuvasında yer almak isteyen Avrupa takımlarının yolunu belirleyecek.



İLK KEZ 48 TAKIMLA OYNANACAK



Bu yılki Dünya Kupası, UEFA'nın temsilini 13 takımdan 16 takıma çıkaran benzeri görülmemiş 48 takımlı formatıyla tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.



Kura çekimi tüm dünyada FIFA.com ve FIFA+ üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Dört veya beş takımdan oluşan 12 grup birincisi turnuvaya doğrudan katılım gösterecek.



Kalan dört takım ise 12 grup ikincisinin ve en iyi dört UEFA Uluslar Ligi grup birincisinin katılacağı 16 takımlı bir play-off ile belirlenecek.