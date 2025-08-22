2026 Dünya Kupası kura çekim tarihi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da olacağını söyledi.



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.