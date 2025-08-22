NTV.COM.TR

2026 Dünya Kupası kura çekim tarihi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi, 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da yapılacak.

2026 Dünya Kupası kura çekim tarihi belli oldu

ABD Başkanı , FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, kura çekiminin 5 Aralık'ta başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da olacağını söyledi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...