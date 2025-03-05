2026 Dünya Kupası'nda bir ilk: Devre arasında şov olacak
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için geri sayım başlarken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu.
"İLK KEZ BİR DEVRE ARASI ŞOVU OLACAK"
Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.