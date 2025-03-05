2026 Dünya Kupası'nda bir ilk: Devre arasında şov olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası finalinde devre arası şovu yapılacağını duyurdu.

"İLK KEZ BİR DEVRE ARASI ŞOVU OLACAK"



Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Jersey'de yapılacak FIFA Dünya Kupası finalinde ilk kez bir devre arası şovunu teyit edebilirim. Bu, FIFA Dünya Kupası için tarihi bir an ve dünyanın en büyük spor etkinliğine yakışır bir gösteri olacak." ifadelerini kullandı.