2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası 'nda şampiyon belli oluyor.



Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi, son Avrupa şampiyonu İspanya mı, Lionel Messi mi, Lamine Yamal mı? tüm bu soruların yanıtı bu gece yanıt bulacak.

39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya Matadorlar tarihinde ikinci kez Dünya şampiyonu olacak ya da Tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak.



2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak.

Mücadele, New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.



FİNAL YOLU

H Grubu'nu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti.

Finale gelene kadar kalesinde sadece 1 gol gören Matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı.

Kupanın son şampiyonu Arjantin Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J Grubu'ndan 9 puanla lider çıktı.

Tangocular son 32'de Yeşil Burun Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.

MUHTEMEL 11'LER



İSPANYA:



Unai Simon

Pedro Porro - Cubarsi - Laporte - Cucurella

Rodri - Fabian Ruiz

Lamine Yamal - Dani Olmo - Alex Baena

Oyarzabal



ARJANTİN::



Emiliano Martinez

Molina - Romero - Lisandro Martinez - Tagliafico

Paredes

De Paul - Mac Allister - Enzo Fernandes

Julian Alvarez ve Lionel Messi