2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Muhtemel 11'ler
19.07.2026 16:04
Messi ve Yamal karşı karşıya
2026 Dünya Kupası'nı müzesine götüren ülke bugün belli olacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı dev final saat 22'de başlayacak.
2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor.
Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin mi, son Avrupa şampiyonu İspanya mı, Lionel Messi mi, Lamine Yamal mı? tüm bu soruların yanıtı bu gece yanıt bulacak.
39 gün süren heyecan fırtınasının sonunda ya Matadorlar tarihinde ikinci kez Dünya şampiyonu olacak ya da Tangocular üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez Dünya Kupası'nın sahibi olacak.
2026 Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek maç saat 22'de başlayacak.
Mücadele, New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmada 46 yaşındaki Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.
FİNAL YOLU
H Grubu'nu Yeşil Burun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın önünde lider bitiren İspanyollar, eleme etabında sırasıyla Avusturya, Portekiz, Belçika ve Fransa'yı turnuva dışına itti.
Finale gelene kadar kalesinde sadece 1 gol gören Matadorlar, rakip fileleri 13 kez sarstı.
Kupanın son şampiyonu Arjantin Avusturya, Cezayir ve Ürdün'le birlikte yer aldığı J Grubu'ndan 9 puanla lider çıktı.
Tangocular son 32'de Yeşil Burun Adaları, son 16'da Mısır, çeyrek finalde İsviçre ve yarı finalde İngiltere'yi saf dışı bırakarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi.
19 kez rakip fileleri sarsan Arjantin, turnuvanın en çok gol atan takımı konumunda.
MUHTEMEL 11'LER
İSPANYA:
Unai Simon
Pedro Porro - Cubarsi - Laporte - Cucurella
Rodri - Fabian Ruiz
Lamine Yamal - Dani Olmo - Alex Baena
Oyarzabal
ARJANTİN::
Emiliano Martinez
Molina - Romero - Lisandro Martinez - Tagliafico
Paredes
De Paul - Mac Allister - Enzo Fernandes
Julian Alvarez ve Lionel Messi