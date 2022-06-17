2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

Futbolda 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler duyuruldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 14:18

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirler belli oldu

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FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ABD, ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 'nın ev sahipliği için toplam 16 şehir belirlendi.

48 takımın mücadelede edeceği Dünya Kupası, ABD'nin Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle, Meksika'nın Guadalajara, Mexico City ve Monterrey, Kanada'nın ise Toronto ve Vancouver kentlerinde düzenlenecek.

Meksika'nın daha önce 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecana Kanada ilk kez ortak olacak.

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