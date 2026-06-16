2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16-17 Haziran programı

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda bu akşam ve 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak 5 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin , Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak.