2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16-17 Haziran programı
16.06.2026 09:44
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda bu akşam ve 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak 5 maçla sürecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak.
Dünya Kupası açılış seremonisi.
Turnuvada bugün ve 17 Haziran'da oynanacak maçların programı şöyle:
I Grubu:
22.00: Fransa-Senegal (MetLife Stadı)
17 Haziran Çarşamba
01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)
J Grubu:
04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)
07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)
K Grubu:
20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)
L Grubu:
23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)