2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16-17 Haziran programı

16.06.2026 09:44

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 16-17 Haziran programı
Reuters

Dünya Kupası.

AA
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk hafta maçlarıya devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda bu akşam ve 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak 5 maçla sürecek.

 

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

 

L Grubu'nda ise İngiltere-Hırvatistan karşılaşması oynanacak.

Reuters

Dünya Kupası açılış seremonisi.

Turnuvada bugün ve 17 Haziran'da oynanacak maçların programı şöyle:

 

I Grubu:

 

22.00: Fransa-Senegal (MetLife Stadı)

 

17 Haziran Çarşamba

01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)

 

J Grubu:

 

04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)

 

07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)

 

K Grubu:

 

20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)

 

L Grubu:

 

23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)

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