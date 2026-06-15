2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam ve gecenin programı

2026 FIFA Dünya Kupası 'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, ilk hafta maçları da sürüyor.

Turnuvanın beşinci gününe girilirken bu akşam ve gece boyunca oynanacak maçlar merak ediliyor.

İSPANYA SAHAYA ÇIKIYOR

Bu akşam perdeyi TSİ 19.00'da İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı açacak. Müsabaka, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.