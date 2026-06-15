2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam ve gecenin programı
15.06.2026 11:07
Dünya Kupası.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan ilk hafta maçlarıya devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, ilk hafta maçları da sürüyor.
Turnuvanın beşinci gününe girilirken bu akşam ve gece boyunca oynanacak maçlar merak ediliyor.
İSPANYA SAHAYA ÇIKIYOR
Bu akşam perdeyi TSİ 19.00'da İspanya-Yeşil Burun Adaları maçı açacak. Müsabaka, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.
İspanya Mili Takımı'nın turnuvadaki en büyük kozlarından biri Lamine Yamal olacak.
Mohamed Salah, Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alması için mücadele edecek.
GECE DE 2 MAÇ VAR
16 Haziran Salı gününe girildiğinde ise Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya gelecek. TSİ 01.00'deki müsabaka, Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.
TSİ sabaha karşı 04.00 ise İran ile Yeni Zelanda arasındaki mücadeleye sahne olacak.
Karşılaşma Inglewood'daki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.