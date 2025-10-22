2030 Dünya Jimnastik Şampiyonası İngiltere'de düzenlenecek
İngiltere, 2030 yılında düzenlenecek olan Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası 19 Ocak 2025 tarihinde Endonezya'da başladı. Turnuvada 25 Ekim 2025 tarihinde son bulacak.
Şampiyona tüm hızıyla devam ederken, Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na 2030 yılında ev sahipliği yapacak şehir belli oldu.
2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenleniyor.
LIVERPOOL'DA DÜZENLENECEK
İngiltere Artistik Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2030'da ya yapılacak olan turnuvaya Liverpool şehri ev sahipliği yapacak.
Ülkenin Merseyside bölgesinde yer alan şehir 2022 yılında da aynı şampiyonaya ev sahipliği yapmıştı.
- Etiketler :
- Birleşik Krallık
- İngiltere
- Artistik Jimnastik