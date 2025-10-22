2030 Dünya Jimnastik Şampiyonası İngiltere'de düzenlenecek

Şampiyona tüm hızıyla devam ederken, Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'na 2030 yılında ev sahipliği yapacak şehir belli oldu.

LIVERPOOL'DA DÜZENLENECEK



İngiltere Artistik Jimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 2030'da ya yapılacak olan turnuvaya Liverpool şehri ev sahipliği yapacak.

Ülkenin Merseyside bölgesinde yer alan şehir 2022 yılında da aynı şampiyonaya ev sahipliği yapmıştı.

