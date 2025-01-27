21. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.



BU HAFTANIN SONUÇLARI



Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:



Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1



Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2



Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4



Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0



Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2



Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1



Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1



Fenerbahçe-Göztepe: 3-2



Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4



21. HAFTA PUAN DURUMU