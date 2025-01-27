21. hafta puan durumu: Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta sona erdi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?
Ligde 21. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 5-4 yendi. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe, rakiplerini mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
BU HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1
Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: 5-2
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 5-4
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: 3-2
Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: 0-1
Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 5-4
21. HAFTA PUAN DURUMU
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