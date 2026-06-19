22 dakikada 5 gol. İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1'le geçti

2026 Dünya Kupası B Grubu'nda birer puanlı İsviçre ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi.

Los Angeles Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İsviçre ikinci yarının son yarım saatinde açıldı.

Manzambi ile 74'te öne geçen İsviçre, 84'te Vargas ile farkı 2'ye çıkardı. Manzambi 90'da İsviçre'yi 3-0 öne geçirirken, Xhaka 90+6'da penaltıdan skoru tayin etti. Tek golünü Mahmic'in 90+3'te attığı Bosna Hersek'te Muhamerovic 80'de kırmızı kart gördü.

Bosna Hersek'i 4-1 yenen İsviçre ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı.