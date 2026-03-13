Ramazan imsakiyesi banner
22 yıl sonra bir ilk: Süper Lig maçına kadın hakem

13.03.2026 07:15

NTV
AA

Süper Lig'de 14 ve 15 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Lale Orta'dan 22 yıl sonra bir ilke imza atan TFF, Göztepe - Alanyaspor maçına orta hakem olarak Asen Albayrak'ı atadı.

Trendyol Süper Lig'de 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak 26'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Göztepe'nin Alanyaspor'u konuk edeceği maçta orta hakem olarak Asen Albayrak görev alacak.

 

En son 8 Mayıs 2004'te Lale Orta, bir Süper Lig maçı yönetmişti. Lal orta, Süper Lig'de 1999 yılında oynanan Sakaryaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.

 

Bu hafta oynanacak 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

 

14 Mart Cumartesi:

 

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

 

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

 

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

 

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

 

15 Mart Pazar:

 

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

 

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

 

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

