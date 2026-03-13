22 yıl sonra bir ilk: Süper Lig maçına kadın hakem

Trendyol Süper Lig'de 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak 26'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Göztepe'nin Alanyaspor'u konuk edeceği maçta orta hakem olarak Asen Albayrak görev alacak.

En son 8 Mayıs 2004'te Lale Orta, bir Süper Lig maçı yönetmişti. Lal orta, Süper Lig'de 1999 yılında oynanan Sakaryaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.

Bu hafta oynanacak 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol