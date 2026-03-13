22 yıl sonra bir ilk: Süper Lig maçına kadın hakem
13.03.2026 07:15
Süper Lig'de 14 ve 15 Mart'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Lale Orta'dan 22 yıl sonra bir ilke imza atan TFF, Göztepe - Alanyaspor maçına orta hakem olarak Asen Albayrak'ı atadı.
Trendyol Süper Lig'de 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak 26'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Göztepe'nin Alanyaspor'u konuk edeceği maçta orta hakem olarak Asen Albayrak görev alacak.
En son 8 Mayıs 2004'te Lale Orta, bir Süper Lig maçı yönetmişti. Lal orta, Süper Lig'de 1999 yılında oynanan Sakaryaspor - Ankaragücü maçını yönetmişti.
Bu hafta oynanacak 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi:
13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar:
16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol