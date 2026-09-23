2.20'lik kadın basketbolcu 13 dakikada 22 sayı attı
23.09.2026 09:06
Zhang maçın ardından Endonezyalı basketbolcularla birlikte.
Asya Oyunları'nda ilk kez sahaya çıkan Çinli kadın basketbolcu, kısa süreye rağmen performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı
Japonya'da devam eden Asya Oyunları'nda en çok konuşulan sporculardan biri de Çinli kadın basketbolcu Ziyu Zhang.
Tam 2 metre 20 santimlik boyuyla dikkatleri çeken Zhang henüz 19 yaşında.
Çin'in Endonezya'yı 110-41 yendiği maçta sadece 13 dakika oynamasına rağmen 10/13 isabetle 20 sayı, 5 ribaunt ve 2 de asist üreten Zhang ilgi ile izlendi.
Çin, iki grup maçını da kazanarak grubunu lider tamamladı ve doğrudan eleme turlarına yükseldi.
Zhang'ın anne ve babası da eski basketbolcular. Anne Yu Ying 1 metre 98 santim, baba Zhang Lei de 2 metre 13 santimlik boylarıyla dikkat çekiyorlar.