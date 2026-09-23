2.20'lik kadın basketbolcu 13 dakikada 22 sayı attı

Japonya'da devam eden Asya Oyunları'nda en çok konuşulan sporculardan biri de Çinli kadın basketbolcu Ziyu Zhang.

Tam 2 metre 20 santimlik boyuyla dikkatleri çeken Zhang henüz 19 yaşında.

Çin 'in Endonezya'yı 110-41 yendiği maçta sadece 13 dakika oynamasına rağmen 10/13 isabetle 20 sayı, 5 ribaunt ve 2 de asist üreten Zhang ilgi ile izlendi.

Çin, iki grup maçını da kazanarak grubunu lider tamamladı ve doğrudan eleme turlarına yükseldi.

Zhang'ın anne ve babası da eski basketbolcular. Anne Yu Ying 1 metre 98 santim, baba Zhang Lei de 2 metre 13 santimlik boylarıyla dikkat çekiyorlar.