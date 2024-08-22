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23 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı öncesi Müslümanların namaz saati araştırmaları başladı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen yüz binlerce kişi, ikamet ettikleri şehirde cuma namazının saat kaçta kılınacağını Diyanet üzerinden araştırmaya başladı. Her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Peki, bu hafta cuma namazı saat kaçta kılınacak?

23 Ağustos Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı saatleri

23 Ağustos Cuma gününün gelmesiyle birlikte, bu ay içinde eda edilecek dördüncü cuma namazına yönelik hazırlıklar hız kazandı. Vatandaşlar, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet tarafından paylaşılan takvimle il il cuma namazı saatleri belli oldu İşte, 23 Ağustos 2024 Diyanet il il cuma namazı saat bilgisi...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

23 Ağustos 2024 tarihinde cuma namazı; İstanbul'da 13:12'de Ankara'da 12:56'da İzmir'de 13:19'da Adana'da 12:46'da Bursa'da ise 13:11'de kılınacak.

İL İL NAMAZ SAATLERİ

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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