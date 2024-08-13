23 Elazığ FK’dan 3 imza

Yeni sezon hazırlıklarına Ankara Kızılcahamam’da devam eden 23 Elazığ FK, dış transferde 3 isimle sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezon öncesi hazırlıklarına Ankara Kızılcahamam’da devam eden 23 Elazığ FK, dış transfer 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle; Sultanbeyli Belediyespor’dan forvet arkası Erkut Şentürk, Ankara TKİ’den orta saha oyuncusu Emre Bayram ve Amasyaspor FK’dan orta saha Muzaffer Doğan ile sözleşme imzalandı.

