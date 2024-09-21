NTV.COM.TR

23 Elazığ FK'nın takım otobüsünde yangın çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan 23 Elazığ FK'yı taşıyan otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yangın Kula'da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüste maddi hasarın bulunduğu ve Futbolcuların ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

23 Elazığ FK'nın takım otobüsünde yangın çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden 23 Elazığ FK oyuncuları ve teknik ekibini taşıyan otobüsün Kula ilçesinden geçerken motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yarın yapılacak Karşıyaka maçı için İzmir'e giden 23 FE 233 plakalı takım otobüsünün motor bölümünden, Kula Sanayi Kavşağı'nda duman yükseldi.

Futbolcular ve teknik ekibin tahliye ettiği otobüsün arka bölümüne yayılan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Otobüste maddi hasar meydana gelirken tahliye edilen 34 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

23 Elazığ FK'nın takım otobüsünde yangın çıktı - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...