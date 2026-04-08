24 yıl sonra şampiyonluk geldi, halk sokağa döküldü
08.04.2026 20:21
Batman taraftarı sokağa döküldü
Batman Petrol Spor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Batman Petrolspor taraftarları, 24 yıl sonra gelen takımlarının başarısını coşkuyla kutladı.
Batman Petrolspor, ligin 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sincan Belediye Ankaraspor'u 2-3 mağlup etti.
Grupta puanını 79'a yükselten Batman ekibi, en yakın takipçisi Muğlaspor ile olan farkı 14 puana çıkartarak grubu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'e yükselen ilk takım oldu.
DEV EKRAN KURULDU HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Batman Petrolspor taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. Batman Valiliği önünde kurulan dev ekrandan maçı seyreden taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, kent merkezinde tur attı.