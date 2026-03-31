24 yıllık hasret bitti. Türkiye, Dünya Kupası'nda

31.03.2026 20:21

Son Güncelleme: 31.03.2026 23:49

A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde Kosova'yı devirdi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile A Milli Takım karşı karşıya geldi.

 

Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

 

Millilere galibiyeti getiren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Türkiye, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kosova ise Dünya Kupası'na katılma umudunu 4 yıl sonraya bıraktı.

23:45
TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI'NDA
A Milli Takım, Kosova'yı 1-0 mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası'na adını yazdırdı.
22:59
BEKLENEN GOL GELDİ
53' A Milli Takım, Kosova karşısında 1-0 önde. Kenan Yıldız'ın içeriye çevirdiği topu Orkun Kökçü tamamlamak istedi, arka direğe sarkan meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu filelerle buluşturdu ve skor 1-0 oldu.
22:51
HAYDİ ÇOCUKLAR
Müsabakanın ikinci 45 dakikası başladı.
22:34
DEVRE ARASI
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
22:16
UĞURCAN VE DİREK
29' Kosova gole yaklaştı. Ev sahibinin orta alanda kaptığı top sonrası geliştirdiği atakta Asllani'nin ceza sahası önünden yaptığı vuruş, Uğurcan'ın da müdahalesiyle direkten oyun alanına geri döndü.
21:57
GOLLE BURUN BURUNA
10' A Milli Takım gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Kenan Yıldız'ın ceza sahası içinden vuruşuna son anda savunma ayak koydu ve meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.
21:45
MAÇ BAŞLADI
1' Kosova-Türkiye maçında ilk düdük geldi.
21:07
MONTELLA: "HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Vincenzo Montella: "Çok büyük bir heyecan. Çok büyük duygular. Bu mesleği yapıyorsanız Dünya Kupası hayali kurarsınız. Hepimizin hayali var. Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
20:42
KAHVECİ: "GALİBA TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMADILAR"
İrfan Can Kahveci: "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz. Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum."
20:42
DİLMEN: "PROBLEM ÇÖZECEK OYUNCULARIMIZ VAR"
Rıdvan Dilmen: "Biraz daha rakip üzerinden, yorgunluk üzerinden değil bu kadro. 5 günlük tam dinlenme var. Taktiksel ve rakip üzerinden bir kadro. Top daha fazla bende kalsın demiş. Arda'yı sağ öne atınca etkinliği ne olacak acaba. Rakip 3'lü savunma oynuyor. Birebirler ile pozisyon arayacak hoca. Birinci prensip olarak, top bizde kalsın orta sahası. Samet yerine Ozan, Mert yerine Zeki'yi koymuş. Problem çözebilecek oyuncularımız var. Şut atabilecek oyuncularımız da var."
20:20
İLK 11'LER
Karşılaşma öncesi iki ekibin de 11'leri belli oldu. Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari | Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

 

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Romanya mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

 

İtalyan teknik adam, play-off yarı finalindeki Romanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Mert Müldür, Samet Akaydin ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kosova karşısında Zeki Çelik, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi.

 

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

 

Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Atakan Karazor, Yunus Akgün ve Kaan Ayhan ise Kosova karşısında yedek soyundu.

 

MİLLİLERDE TEK EKSİK

 

A Milli Takım'da Merih Demiral sakatlığı nedeniyle bu mücadelede de kadroda yer alamadı.

 

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Oğuz Aydın teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

 

OZAN KABAK, 23 MAÇ SONRA İLK 11'DE

 

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan ve yeniden milli takım aday kadrosuna dönen Ozan Kabak, 23 maç sonra bir milli maçta ilk 11’de sahaya çıktı.

 

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ozan, Romanya maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Türk taraftarlar, A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı.

TARAFTARLAR, BİZİM ÇOCUKLAR'I YALNIZ BIRAKMADI

 

Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.

 

Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.​​​​​​​

 

Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.

