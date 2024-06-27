24 yıllık serüven sona erdi: Nacho Fernandez Real Madrid'den ayrıldı

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrıldığını açıklayan İspanyol savunma oyuncusu Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Qadsiah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Al Qadsiah, geçen sezon Suudi Arabistan İkinci Ligi'nde 73 puan ile şampiyonluk sevinci yaşayıp, birinci lige çıktı.



24 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten 34 yaşındaki tecrübeli stoper, Madrid temsilcisiyle tüm kulvarlarda 364 maça çıktı, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 kupa kazandı.



Nacho Fernandez şu anda İspanya'nın Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alıyor ve Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ettikleri maçta 90 dakika süre aldı.