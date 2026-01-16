25 günlük ara sona eriyor, Süper Lig başlıyor. İşte haftanın maçları
16.01.2026 12:36
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de ikinci devre 25 gün sonra başlıyor. 17 haftalık maratonda ilk düdük yarın çalacak. İşte ayrıntılar ve haftanın maçları...
Trendyol Süper Lig'de 25 günlük ara sona eriyor.
2025-2026 sezonunun ikinci devresi, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
İlk 17 haftayı 3 puan farkla lider tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa mağlubiyetiyle sarsıldığı aranın ardından üst üste dördüncü şampiyonluğun peşinde. Sarı Kırmızılılar yarın saat 20:00'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
Süper Kupa zaferi ve transferlerle zirve takibindeki motivasyonunu artıran Fenerbahçe ise pazar günü Alanya deplasmanına çıkacak.
Aradan önceki 2 maçta bıraktığı 5 puanla zirve yarışında yara alan Trabzonspor, pazar günkü Kocaelispor deplasmanında yeniden çıkış arayacak.
İlk devreyi liderin 13 puan gerisinde kapatan Beşiktaş ise pazartesi günü konuk edeceği Kayserispor'u yenerek, üst sıralara tırmanmanın peşinde.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 17 Mayıs'ta noktalanacak.
HAFTANIN TÜM MAÇLARI
Yarın:
17.00 RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büşükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)