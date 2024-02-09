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25. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

25. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Federasyonu (TFF), Trendyol 'in 25. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri duyurdu.

İşte haftanın hakemleri:

BUGÜN
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Başakşehir: Cihan Aydın

11 ŞUBAT PAZAR
13.30 Sivasspor - Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor -  Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

25. haftanın hakemleri açıklandı - 1
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