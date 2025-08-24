25 milyon euro'ya giden Romulo'yu unutturdu: Janderson, Göztepe'de parlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 3 haftalık performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu süreçte 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, 7 puan toplamayı başardı. Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise gol görmedi.



Sezona hücum hattında önemli bir değişiklikle başlayan İzmir ekibi, Romulo'yu 25 milyon euro karşılığında Leipzig'e sattı. Bu bölgede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe, yine Brezilyalı olan 26 yaşındaki Janderson'u kadrosuna dahil etti. Forvet oyuncusu, ilk 3 maçta sergilediği etkili performansla Romulo'nun yokluğunu adeta unutturmayı başardı.

