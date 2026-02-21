25 yıllık özlem devam ediyor. Türkiye, Milano Cortina 2026'dan madalyasız döndü

Türkiye, Milano Cortina 2026'dan madalyasız döndü.

Kış Olimpiyat Oyunları'na ilki başarmanın hayaliyle giden 8 sporcu, 2 haftalık serüvende kürsüye çıkamadı.



BAŞARILAR

Kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede çeyrek finale yükselen Deniz Örs, madalyaya en çok yaklaşan sporcu oldu.

Pekin 2022'de olimpiyat altıncısı olan Furkan Akar ise 500 metre elemelerinde geçirdiği kazanın ardından çeyrek final göremedi.

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir bireysel yarışlarda ilk turda elenirken,, süper takım müsabakalarında 17 ülke arasında 15'inciliğe ulaştı.

Kayaklı koşuda ilk olimpiyat deneyimini yaşayan Abdullah Yılmaz 80'inci,, İrem Dursun ise 103'üncü oldu.

Alp disiplininde de ilk kez olimpiyat sahnesine çıkan Thomas Kaan Önol Lang büyük slalomda 49'uncu oldu.

Kadınlar slalomda mücadele eden Ada Hasırcı ise yarışı tamamlayamadı.

25 YILDIR GELMEYEN BAŞARI

4 farklı branşta 8 sporcuyla katıldığı Milano Cortina 2026'da madalya kazanamayan Türkiye, bugüne kadar 25 kez düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları'nda henüz kürsüye çıkamadı.

İtalya'nın ev sahipliği organizasyon, pazar günü yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.