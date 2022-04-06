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26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi

Denizli Amatör Lig ekiplerinden Çardak Belediyespor’da forma giyen 26 yaşındaki Buğahan Gökpınar, maçtan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Haberler - İHA 06.04.2022 - 10:25

26 yaşındaki amatör futbolcu maçtan sonra kalp krizi geçirdi

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Çardak Belediyespor’da forma giyen orta saha oyuncusu Buğrahan Gökpınar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Şirinköyspor karşılaşmasının bitiş düdüğünden 2 saat sonra aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Buğrahan Gökpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Acilen anjiyoya alınan ve darlık tespit edilen damarına stent takılan Buğrahan, yoğun bakımda gözetim altına alındı. Genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA

Çardak Belediyespor Kulübü, Buğrahan Gökpınar’ın sağlık durumuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Buğrahan Gökpınar, geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yoğun bakımda olan futbolcumuz için dualarınızı bekliyoruz. Buğrahan Gökpınar’a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”

HAKEMİ NAKAVT ETTİ

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