27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımı yok (Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi istatistikleri)

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2-1'in rövanşında Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bordo Mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını yitirdi.



Trabzonspor'un gruplara kalamamasının ardından, 27 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında Tür takımı yer alamayacak. En son 1995-96 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımları yer alamamıştı.



O sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Rosenborg'a ilk maçta 3-0 yenilmiş; ikinci maçı 3-1 kazanmasına karşın Şampiyonlar Ligi bileti alamamıştı.



İŞTE TÜRK TAKIMLARININ ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENLERİ



GALATASARAY VE FENERBAHÇE ÇEYREK FİNAL OYNADI



Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu.



Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Fatih Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra "Zico" yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk iki eleme turunu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. A Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.



TERİM, EN ÇOK GÖREV YAPAN TEKNİK ADAM



Fatih Terim, Türk takımlarıyla bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.



Terim, Galatasaray'ın başında 53 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında 32 karşılaşmada görev aldı.



EN BAŞARISIZI MUSTAFA DENİZLİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başındaki en başarısız teknik adam Mustafa Denizli oldu.



Mustafa Denizli'nin başında bulunduğu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 2001-2002 sezonunda grubunu puansız kapattı.



İlk kez bir Türk takımı grup maçlarını puansız kapatırken, Denizli'nin başındaki Fenerbahçe 6 maçta 6 yenilgi yaşadı, sadece 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.



BEŞİKTAŞ 2017-2018 SEZONUNDA REKORLARA İMZA ATTI



Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.



Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.



Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.



Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARININ İSTATİSTİKLERİ



1993-1994 yılında Galatasaray 2 beraberlik 4 mağlubiyetle veda etti



1994-1995 yılında Galatasaray 1 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda eti.



1996-1997 yılında Fenerbahçe 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



1997-1998 yılında Galatasaray 1 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



1997-1998 yılında Beşiktaş 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle veda eti.



1998-1999 yılında Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle veda etti.



1999-2000 yılında Galatasaray 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2000-2001 yılında Galatasaray 6 galibiyet, 3 beraberlik 5 mağlubiyetle veda etti.



2000-2001 yılında Beşiktaş 1 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2001-2002 yılında Galatasaray 3 galibiyet, 6 beraberlik 3 mağlubiyetle veda etti.



2001-2002 yılında Fenerbahçe 6 mağlubiyetle veda etti.



2002-2003 yılında Galatasaray 1 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2003-2004 yılında Beşiktaş 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2003-2004 yılında Galatasaray 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2004-2005 yılında Fenerbahçe 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2005-2006 yılında Fenerbahçe 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2006-2007 yılında Galatasaray 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2007-2008 yılında Fenerbahçe 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2007-2008 yılında Beşiktaş 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2008-2009 yılında Fenerbahçe 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2009-2010 yılında Beşiktaş 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2010-2011 yılında Bursaspor 6 mağlubiyetle veda etti.



2011-2012 yılında Trabzonspor 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle veda etti.



2012-2013 yılında Galatasaray 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2013-2014 yılında Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2014-2015 yılında Galatasaray 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2015-2016 yılında Galatasaray 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle veda etti.



2016-2017 yılında Beşiktaş 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle veda etti.



2017-2018 yılında Beşiktaş 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle veda etti.



2018-2019 yılında Galatasaray 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2019-2020 yılında Galatasaray 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle veda etti.



2020-2021 yılında Başakşehir 1 galibiyet ve 5 mağlubiyetle veda etti.