28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor: Fenerbahçe ile Mersin'in şampiyonluk mücadelesi

Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen organizasyon bu yıl 28'inci kez sahibini bulacak. İlki 1993'te düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde, lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya geliyor.



Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, en büyük kupayı kazanmak için saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda parkeye çıkacak.



Fenerbahçe Alagöz, 28. kez düzenlenecek kupada 22. defa boy gösterecek ve en fazla final oynayan takım unvanına da geliştirecek.



KUPAYI EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.



1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.



Kupada 2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek zafere ulaşan sarı-lacivertliler, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Galatasaray'ı, 2018-2019'da ise Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u mağlup etti.



MERSİN TEMSİLCİSİ 2019'UN RÖVANŞINI ALMAK İSTİYOR

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu kupayı kazanmak için ikinci kez sahaya çıkacak.



Mersin ekibi, 2019'da Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol adıyla finalde Fenerbahçe'yle karşılaştı. Rakibine finalde 86-62 yenilen Mersin temsilcisi, bu sefer rakibini yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmeye çalışacak.



GALATASARAY, 6 KEZ ÜST ÜSTE ŞAMPİYON



Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.



Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.



Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.



DİĞER ŞAMPİYONLAR



Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.



BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.



2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.



2017-2018'de 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe'yi mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etmişti. Yakın Doğu Üniversitesi de 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.