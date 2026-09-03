28 milyon euroluk satın alma opsiyonu var, Galatasaray için sağlık kontrolünden geçti
03.09.2026 15:31
El-Chadaille Bitshiabu Almanya'dan Türkiye'ye geldi.
Galatasaray'ın 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan yeni transferi sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray, Avrupa kadro bildiriminin son gününde stoper rotasyonunda değişikliğe gitti. Victor Nelsson'la yollarını ayıran sarı kırmızılılar El-Chadaille Bitshiabu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray, Bitshiabu'nun kiralama bedeli için Alman ekibi Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek.
Anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonu da yer alıyor.
2 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
23 yaş altı yabancı futbolcu kontenjanına da uyan savunmacı 2 milyon euro sabit ücret kazanacak.
Stoper mevkiini Fransız futbolcuyla takviye eden Galatasaray, Nelsson'la da yollarını ayırdı.
2021 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Danimarkalı-nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
El Chadaille Bitshiabu, Galatasaray tarihindeki 12. Fransız futbolcu oldu. Bitshiabu'nun transferiyle sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 220'ye çıktı.
BİTSHİABU'NİN İSTANBUL'A İNDİĞİ ANLAR