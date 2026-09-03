280 milyon lirası var, İETT ile geziyor

Yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Beşiktaş 'a imza atan ve 5 milyon euro (Yaklaşık 280 milyon lira) maaş alan Alexander Nübel yeni şehri İstanbul 'u beğendiğini ve burada mutlu olduğunu ifade etti.

Yeni hayatını anlatan Nübel, İstanbulkart çıkardığını ve toplu taşımayla şehir turu yaptığını dile getirdi.

TRANSFERDE İSTANBUL ETKİSİ



Nübel, Beşiktaş'ı tercih etmesinde kız arkadaşının kendisini desteklemesinin önemli olduğunu vurguladı.



“Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var.” diyen Nübel şöyle konuştu:



“İstanbul'a gelme kararımda kız arkadaşım önemli bir etkendi. Kız arkadaşımla bu konuyu uzun uzun konuştuk. Kendisi daha önce İstanbul'a gelip gittiği için şehri zaten biraz tanıyordu. Ona burada yaşamaya nasıl baktığını sordum. İstanbul'da benim mutlu olabileceğimi düşündüğünü ve kendisinin de burada yaşamaktan mutlu olacağını söyledi. Bu benim için çok önemliydi. Sonuçta yalnızca futbol kariyerim açısından değil, hayatımız açısından da önemli bir karar veriyorduk. Bu nedenle onun da İstanbul'u ve Türkiye 'yi sevmesi kararımı kolaylaştırdı.”