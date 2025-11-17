297 sayının çıktığı maçta kazanan Utah Jazz

NBA'de geçtiğimiz günlerde Indiana Pacers'a 152 sayı atarak kulüp tarihinin en iyi dördüncü performansını sergileyen Utah Jazz, evinde Chicago Bulls'u ağırladı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 125-125'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma uzatmaya gitti.

Birinci uzatma çeyreğinin sonunda da eşitlik bozulmadı. Taraflar, geride kalan 5 dakikanın sonunda sahadan 136-136'lık beraberlikle ayrıldı.

İkinci uzatma devresinin sonunda ise gülen taraf Utah Jazz oldu. Ev sahibi, rakibini 150-147 mağlup etti ve bu sezonki 13. maçında 5. galibiyetini almış oldu.

Lauri Markkanen 47, Keyonte George ise 33 sayı kaydederek Jazz adına galibiyetin mimarları oldular.

Konuk ekipte ise Josh Giddey, 26 sayı, 13 asist ve 12 ribaund ile mücadele ederek "triple-double" yapsa da mağlubiyetin önüne geçemedi.