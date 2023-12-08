3 Bant Bilardo Şampiyonası ne zaman yapılacak? Klasmanın ilk 64 sporcusu katılacak

3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın final etabı, Ankara'da 11 Aralık'ta başlayacak.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonanın final ayağı, federasyonun Gölbaşı Tesisleri'nde 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Final etabına, 3 Bant Bilardo Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ilk 3 etabı sonunda Türkiye klasmanının ilk 64 sırasında yer alan sporcular katılacak.
Turnuvaya katılmaya hak kazandığı halde katılmayan olursa klasmanın 65. sırasındaki sporcudan itibaren sırayla sporcular davet edilecek.
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