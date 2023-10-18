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3 büyükler arasında deplasman yasağı kaldırıldı

Süper Lig'de uygulanan 3 büyükler arasındaki deplasman yasağı kaldırıldı.

3 büyükler arasında deplasman yasağı kaldırıldı

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'de uygulanan deplasman yasağı 3 büyükler arasında kalktı.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasında karşılıklı anlaşma ile taraftarları deplasman tribününde yer alabilecek.

İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine, 2 bin 400 deplasman takımı taraftarının alınacağını açıklamıştı.

Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na giriş yapabilecek.

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için taraftar açıklaması: Ali Sami Yen deplasmanındayız

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için taraftar açıklaması: Ali Sami Yen deplasmanındayız

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