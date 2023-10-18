3 büyükler arasında deplasman yasağı kaldırıldı

Süper Lig'de uygulanan deplasman yasağı 3 büyükler arasında kalktı.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe arasında karşılıklı anlaşma ile taraftarları deplasman tribününde yer alabilecek.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine, 2 bin 400 deplasman takımı taraftarının alınacağını açıklamıştı.
Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na giriş yapabilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Süper Lig
- Haberler
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor
- Ntv Spor